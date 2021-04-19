Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, “Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan ‘katılımcılık’ ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.