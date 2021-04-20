Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte futbol liglerinde oruç tutan oyuncuların, iftar saatlerine denk gelen maçlarda ne yapacağı merak konusuydu. Ramazan ayının ilk gününde oynanan Giresunspor-Keçiorengücü maçında futbolcular, ezan saati ve maç içerisindeki bir sakatlık anını değerlendirdi. Futbolcular oyunun durduğu bu dakikaları, saha kenarında oruçlarını açmak için kullandı. Konuk ekip Keçiörengücü’nde bir teknik ekip görevlisi, dört futbolcuya hurma, su ve muz vererek oruçlarını açmalarına yardımcı oldu.

Hakemler oyunu durdurmadı

Benzer görüntüler, Samsun'da da yaşandı. Samsunspor-Bursaspor arasındaki mücadelede de futbolcular oyunun bir sakatlık sonrası durmasından yararlanıp saha kenarında oruçlarını açtı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ramazan düzenlemesi yapmaması tepkileri beraberinde getirdi. Bazı yeminli muhalif kesimler ise TFF'yi değil, oruç tutan futbolcuları eleştirdi.

Bu yayınlar arasında yer alan Odatv "İftar gösterisi" diye çirkin bir başlık attı. Başlığı alıntılayan eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş "Bu nedir şimdi? Kime gösteriş yapıyorsunuz?" diye yazdı.

Keçiörengücülü oyuncular saha kenarında oruç açmalarının bu kadar büyümesine şaşırdıklarını söylerken “Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Oruç tutmak normal değil mi?” tepkisini göstermişti.

Oruçlu oyuncuları küçümseyen paylaşımlar, Batı ülkelerinde Müslümanlara gösterilen saygıyı akıllara getirdi.

Fransa'da oruç tutan 1 futbolcu için oyun durmuştu!

İki yıl öce Fransa'da Türkiye'deki tahammülsüzlere örnek olacak bir olay gerçekleşti. 24 Mayıs 2019'da Nice ile Monaco'nun karşı karşıya geldiği ve ev sahibinin 2-0 kazandığı maça hakem Ruddy Buquet'nin oyunu durdurması damga vurdu. Maçın hakemi Buquet, Nice'te forma giyen Youcef Atal'ın orucunu açması için oyunu kısa süreliğine de olsa durdurdu ve büyük takdir topladı.

Ülkemizde ise hakemler maçı durdurmadı.

Teknik Fatih Terim geçmişte "Çalışmak da ibadet, ben onların yerine de tutarım, futbolcu önce işini yapacak" diye fetva vermeye kalkmıştı.

Adamlar ne kadar saygılı

Ülke içindeki tahammülsüzlüge yazarımız Cem Küçük de TGRT Haber'de yayınlanan sabah programında "Kendi ülkende garip kendi ülkende parya durumundasın" diye tepki gösterdi.

Avrupa'daki Müslüman futbolcuların ibadetine duyulan saygı örneklerinden seçme sunan Küçük "Sanki gavur memleketiyiz de 'Müslümanlar oruç açıyor' diye yazıyorlar. Kenara gidip orucunu açanlar için Barış Yarkadaş 'gösteriş yapıyor' demiş. Avrupalılar ne kadar saygılı. Bizdekileri görüyorsunuz, şov yapıyorsunuz diyorlar" şeklinde konuştu.