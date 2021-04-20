İspanya, İngiltere ve İtalya’da mücadele eden 12 kulübün, Avrupa Süper Ligi’ni kurduğunu açıklamasının ardından UEFA çok sert tepki göstermişti. FIFA Başkanı Gianni Infantino da konuyla ilgili açıklamada bulundu. FIFA olarak konuyu takip ettiklerini söyleyen Infantino, “FIFA olarak, mevcut kurumlardan, liglerden, derneklerden, UEFA’dan ve FIFA’dan ayrı kurulan, kapalı bir oluşum olan Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasını şiddetli şekilde reddediyoruz. Bazı kulüpler kısa vadeli finansal kazançlar için birçok şey yapıyor. İnsanların çok dikkatli düşünmesi gerekiyor. Düşünmeleri ve sorumluluk almaları gerekiyor. Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir. Seçimlerinden de onlar sorumludur. Somut olarak bu ya içeride ya da dışarıda olduğunuz anlamına gelir. Yarı içeride, yarı dışarıda olamazsınız” ifadelerine yer verdi.
Gianni Infantino: Seçimlerinin sonuçlarıyla yaşarlar
20.04.2021 - 12:16 | Son Güncelleme: 20.04.2021 - 12:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Süper Ligi konusunda açıklama yaptı. Burada yer alan kulüplerin, aldığı kararların sonuçlarıyla yaşayacağını söyleyen Infantino, “Düşünmeleri ve sorumluluk almaları gerekiyor” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gianni Infantino,Avrupa Süper Ligi,
784176 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/784176.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
33
22
5
6
37
71
02
FENERBAHÇE A.Ş.
34
21
6
7
27
69
03
GALATASARAY A.Ş.
33
20
5
8
33
65
04
TRABZONSPOR A.Ş.
34
16
11
7
9
59
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
34
15
7
12
15
52
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
33
13
12
8
10
51
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
33
14
8
11
13
50
08
DEMİR GRUP SİVASSPOR
33
12
14
7
7
50
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
33
13
10
10
9
49
10
GÖZTEPE A.Ş.
34
12
10
12
3
46
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
34
9
15
10
-10
42
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
33
10
11
12
-1
41
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
33
9
12
12
-12
39
14
HELENEX YENİ MALATYASPOR
33
8
13
12
-5
37
15
MKE ANKARAGÜCÜ
33
10
7
16
-12
37
16
KASIMPAŞA A.Ş.
34
9
10
15
-13
37
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
33
8
10
15
-17
34
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
33
8
9
16
-17
33
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
34
7
10
17
-23
31
20
GENÇLERBİRLİĞİ
33
8
7
18
-26
31
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
33
6
8
19
-27
26
Süper Lig Fikstür
36.Hafta Maçları
20.04.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği
20.04.2021 16:00
Rizespor - Konyaspor
20.04.2021 16:00
Karagümrük - Göztepe
20.04.2021 19:00
Sivasspor - Beşiktaş
20.04.2021 19:00
Atakaş Hatayspor - Fraport-tav Antalyaspor
21.04.2021 16:00
Erzurumspor - Helenex Yeni Malatyaspor
21.04.2021 16:00
Ankaragücü - Denizlispor
21.04.2021 19:00
Galatasaray - Trabzonspor
22.04.2021 16:00
Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
22.04.2021 19:00
Kasimpaşa - Başakşehir
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
31
19
6
6
25
63
02
ADANA DEMİRSPOR
31
18
7
6
28
61
03
YILPORT SAMSUNSPOR
31
17
10
4
22
61
04
ALTAY
31
18
3
10
27
57
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
31
17
6
8
25
57
06
ALTINORDU
31
15
8
8
7
53
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
31
14
7
10
14
49
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
31
13
8
10
2
47
09
TUZLASPOR A.Ş.
31
14
5
12
-2
47
10
BURSASPOR
31
13
4
14
-1
43
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
31
11
6
14
-2
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
31
11
5
15
-4
38
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
31
9
8
14
-9
35
14
ADANASPOR A.Ş.
31
9
7
15
-6
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
31
6
13
12
-19
31
16
AKHİSARSPOR
31
7
5
19
-22
26
17
ANKARASPOR
31
5
8
18
-25
23
18
ESKİŞEHİRSPOR
31
1
8
22
-60
8
PTT 1. Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
25.04.2021 19:00
Adanaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
25.04.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Ankara Keçiörengücü
25.04.2021 19:00
Beypiliç Boluspor - Yilport Samsunspor
25.04.2021 19:00
Akhisarspor - Altay
25.04.2021 19:00
Tuzlaspor A.ş. - Adana Demirspor
25.04.2021 19:00
Menemenspor A.ş. - Eskişehirspor
25.04.2021 19:00
Bursaspor - Istanbulspor
25.04.2021 19:00
Ankaraspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
25.04.2021 19:00
Altinordu - Gzt Giresunspor