Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 37, 38, 39. haftalarında saat 19.00'da başlayacak mücadelelerin saatlerini revize etti. Yapılan değişikliğe göre söz konusu müsabakalarda ilk düdük 20.30'da çalacak.