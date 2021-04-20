Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 37, 38, 39. haftalarında saat 19.00'da başlayacak mücadelelerin saatlerini revize etti. Yapılan değişikliğe göre söz konusu müsabakalarda ilk düdük 20.30'da çalacak.