Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 36. haftasında Çaykur Rizespor sahasında İttifak Holding Konyaspor’u 5-3 mağlup etti. Karşılaşmanın 73. dakikasında orta sahada topla buluşan Baiano topu ceza sahasına kadar sürmeyi başararak ceza sahası içinden pasını Samudio’ya verdi ve Samudio’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Golü atan Samudio, yakalandığı mide kanseri nedeniyle 2 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybeden takım arkadaşı Muhammed Abrahun’un üzerinde ‘Dünyada bir eksik, cennette bir fazlayız’ yazılı fotoğraflı pankartına koştu. Pankartı öpen Samudio attığı golü merhum takım arkadaşı Abrahun’a hediye etti.