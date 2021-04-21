Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Nachyn Mongush'u yenerek altın madalya kazandı. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Rus rakibi Alikhan Zhabrailov'a yenilen Süleyman Karadeniz, gümüş madalyada kaldı. Serbest stil 125 kiloda mindere çıkan Taha Akgül ise yarı finalde Belaruslu Khramiankou’yu 4-0 yenerek finale kaldı. 7 Akgül, bu akşam finalde Rus Sergei Kozyrev ile karşı karşıya gelecek.