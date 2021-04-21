Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Önceki maçta Ankaragücü ile berabere kalan Beşiktaş dün de Sivas'ta çok kritik iki puan bıraktı. Siyah beyazlıların Aboubakar'ın dönüşüyle birlikte hücumda artık daha etkin olması bekleniyordu ama ev sahibi ekibin baskısı altında geçti ilk 45 dakika. Yiğidolar sürekli olarak ceza sahası ve çevresinde etkili olurken Beşiktaş yokları oynadı. Sergen Yalçın'ın ekibi topu üçüncü bölgeye taşımakta çok başarısızdı. Aboubakar'ın sakatlığının nüksetmesi üzerine oyundan çıkması Beşiktaş'ın işini daha da zorlaştırdı.

Ghezzal da çıkınca

İkinci yarıda ev sahibi ekip kontratak futbolunu tercih edince siyah beyazlılar daha fazla top yaptı ama bu çok uzun sürmedi. Son 20 dakikaya girilirken Sivasspor yeniden ofansif oynamaya başladı. Takımın hücumda üretken olmamasına rağmen Sergen Yalçın'ın asist kralı Ghezzal'ı çıkarması dikkat çekiciydi. Yerine giren Gökhan Töre de etkisiz kalınca maç 0-0 sona erdi. Böylece son altı maçta dokuzuncu puanını kaybeden Beşiktaş haftalar sonra F.Bahçe'yle puan farkının kapanması tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Pençeleri kırıldı

Abou nüksetti

Beşiktaş dün iki kritik puanın ötesinde kayıplar yaşadı. Sakatlığı sebebiyle son dört maçta forma giyemeyen Vincent Aboubakar dün on birdeydi ama ilk yarıda sakatlandı. Sağ üst baldırında ağrı hisseden Kamerunlu yıldız oyundan alındı. Bu yetmezmiş gibi ikinci santrfor Larin de sakatlanarak maça devam edemedi. İki oyuncunun da durumu MR sonrası netleşecek. Aboubakar maçın ardından, "Sakatlığıma bakacağız. Şu an bir şey demek zor. Sıkıntılı bir dönemdeyiz. Biz şampiyonluk için mücadele vermeye devam edeceğiz. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.

İstikrar yakaladık

Sivasspor'un çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, "Mücadele iyi geçti. İki takım da galibiyet için oynadı. İki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı. Bizim de, Beşiktaş'ın da hedefi vardı" derken, "Çok iyi bir yere geldik. Arkadaşlarımız mükemmel şekilde oynuyorlar" sözlerini kullandı.

En büyük aday biziz

Maçı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İki taraf da bana göre kazanmayı hak edecek oyun oynamadı, bu sebeple maçın hakkı beraberlikti" derken, "Sahanın en iyisi Fırat Aydınus'tu. Çok güzel maç yönetti. Çok da iyi ve güvendiğim bir hakem. Burada muhtemel bir puan kaybı bekliyorduk, bu planlamamızda vardı ama geçen hafta iyi olmadı. Halen liderliğimiz devam ediyor puan farkıyla. Şampiyonluğun en büyük adayı hâlâ Beşiktaş'tır. Herkesin bilmesi açısından bunu özellikle belirtmek isterim" şeklinde konuştu.