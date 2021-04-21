Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı bütün hızıyla sürerken Galatasaray ile Trabzonspor, İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Türk Telekom Stadı'nda 19.00'da başlayacak maçı Mete Kalkavan yönetecek. Kritik önem taşıyan karşılaşma bir anlamda şampiyonluk yarışında 'olmak ya da olmamak' anlamı taşıyacak. Ligin zirvesinden Galatasaray 7, Trabzonspor ise 13 puan uzakta.

Aslan'da altı eksik

Kaybeden taraf şampiyonluk şansını iyice zora sokacak. Galatasaray evinde yenilirse, şampiyonluk yolunda ağır yara alacağı gibi Trabzonspor'un nefesini de ensesinde hissedecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı kırmızılılar, 2-0 kazanmıştı. Galatasaray'da hasta, sakat ve cezalı altı oyuncu maçta yer almayacak. Trabzonspor'da da üç eksik bulunuyor.

İştahlı oynayın

Kazanan kadro

Üç maçlık galibiyet hasretini Göztepe karşısında sonlandırarak tekrar yarışın içine dönen Galatasaray, zorlu Trabzon virajını da kayıpsız dönmek istiyor. İzmir deplasmanında önemli eksiklere rağmen etkili ve istekli oyundan memnun olan Fatih Terim kazanan kadroyu bozmama kararı aldı.

Böyle oynarsak…

Terim, oyuncularına Fenerbahçe'nin BAY geçeceği haftayı iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Kendileri için her maçın 'final' niteliğinde olduğunu vurgulayan Fatih Hoca "Göztepe maçındaki gibi iştahlı bir oyun istiyorum. Zaten böyle oynarsak da kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

FEGHOULI VE ŞENER'LE

Nwakaeme'ye kilit

Trabzon maçı öncesi rakip analizini tamamlayan Fatih Terim, sağ kanatta oynayan Şener ve Feghouli'ye özel bir görev verdi. Terim, bordo mavililerin silahı Nwakaeme'yi topla daha az buluşturmak için bu ikiliden yakın markaj istedi.

Kıralım şu zinciri

Büyüklere tek galibiyet

Bu sezon 'üç büyüklere' karşı oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybeden ve yalnızca birini kazanabilen, ligdeki son dört maçından da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Galatasaray'ı İstanbul'da yenerek kötü tabloyu tersine çevirmek istiyor. Oyuncularıyla bir toplantı yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı "Yendiğimiz takdirde Galatasaray ile puan farkını bir galibiyete indireceğiz. Diğerleri de puan kaybedecektir. Son haftalardaki beraberliklerin sebebi konsantrasyon eksikliğine dayanıyor. Herkesin lig sonuna kadar elinden geleni yapmasını istiyorum" dedi.

Hugo, Ekuban ve Afobe

Eksikler dönüyor

Trabzonspor'da kart cezasını tamamlayan Hugo'nun yanı sıra tedavileri tamamlanan Ekuban ile Afobe de takıma dönecek. Avcı'nın Hosseini'nin yerine ilk on birde Hugo'ya, Yusuf'un yerine Ekuban'a forma vermesi bekleniyor.

