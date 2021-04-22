Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya'da düzenlenen Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kilo final müsabakasında ringe çıkan milli sporcu Büşra Işıldar, Rus Kseniia Olifirenko ile mücadele etti. Işıldar, rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı ve Dünya Şampiyonu oldu. Türk sporcu çeyrek finalde Hintli rakibi Khushi'yi, yarı finalde Polonyalı Martyna Jancelewicz'i mağlup ederek finale yükselmişti. Büşra Işıldar'a altın madalyasını Türkiye Boks Federasyonu Genç Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan Pınar Kuçinoğlu takdim etti.