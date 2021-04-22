Polonya'da düzenlenen Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kilo final müsabakasında ringe çıkan milli sporcu Büşra Işıldar, Rus Kseniia Olifirenko ile mücadele etti. Işıldar, rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı ve Dünya Şampiyonu oldu. Türk sporcu çeyrek finalde Hintli rakibi Khushi'yi, yarı finalde Polonyalı Martyna Jancelewicz'i mağlup ederek finale yükselmişti. Büşra Işıldar'a altın madalyasını Türkiye Boks Federasyonu Genç Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan Pınar Kuçinoğlu takdim etti.
Milli boksçu Büşra Işıldar Dünya Şampiyonu oldu
22.04.2021 - 20:59 | Son Güncelleme: 22.04.2021 - 21:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli sporculardan Büşra Işıldar finalde Rus rakibini yenerek Dünya Şampiyonu oldu.
Etiketler : büşra ışıldar,boks,dünya şampiyonu,
784895 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/784895.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
34
22
6
6
37
72
02
FENERBAHÇE A.Ş.
34
21
6
7
27
69
03
GALATASARAY A.Ş.
34
20
6
8
33
66
04
TRABZONSPOR A.Ş.
35
16
12
7
9
60
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
34
15
8
11
14
53
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
34
15
7
12
15
52
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
33
13
12
8
10
51
08
DEMİR GRUP SİVASSPOR
34
12
15
7
7
51
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
34
13
11
10
9
50
10
GÖZTEPE A.Ş.
35
12
11
12
3
47
11
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
34
10
12
12
-10
42
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
35
9
15
11
-11
42
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
34
10
11
13
-3
41
14
MKE ANKARAGÜCÜ
34
10
8
16
-12
38
15
HELENEX YENİ MALATYASPOR
34
8
13
13
-6
37
16
KASIMPAŞA A.Ş.
34
9
10
15
-13
37
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
34
8
11
15
-17
35
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
35
8
10
17
-22
34
19
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
33
8
9
16
-17
33
20
GENÇLERBİRLİĞİ
34
8
8
18
-26
32
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
34
6
9
19
-27
27
Süper Lig Fikstür
36.Hafta Maçları
20.04.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor 2 - 2 Gençlerbirliği
20.04.2021 16:00
Rizespor 5 - 3 Konyaspor
20.04.2021 16:00
Karagümrük 1 - 1 Göztepe
20.04.2021 19:00
Sivasspor 0 - 0 Beşiktaş
20.04.2021 19:00
Atakaş Hatayspor 3 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
21.04.2021 16:00
Erzurumspor 1 - 0 Helenex Yeni Malatyaspor
21.04.2021 16:00
Ankaragücü 1 - 1 Denizlispor
21.04.2021 19:00
Galatasaray 1 - 1 Trabzonspor
22.04.2021 16:00
Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
22.04.2021 19:00
Kasimpaşa - Başakşehir
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
31
19
6
6
25
63
02
ADANA DEMİRSPOR
31
18
7
6
28
61
03
YILPORT SAMSUNSPOR
31
17
10
4
22
61
04
ALTAY
31
18
3
10
27
57
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
31
17
6
8
25
57
06
ALTINORDU
31
15
8
8
7
53
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
31
14
7
10
14
49
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
31
13
8
10
2
47
09
TUZLASPOR A.Ş.
31
14
5
12
-2
47
10
BURSASPOR
31
13
4
14
-1
43
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
31
11
6
14
-2
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
31
11
5
15
-4
38
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
31
9
8
14
-9
35
14
ADANASPOR A.Ş.
31
9
7
15
-6
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
31
6
13
12
-19
31
16
AKHİSARSPOR
31
7
5
19
-22
26
17
ANKARASPOR
31
5
8
18
-25
23
18
ESKİŞEHİRSPOR
31
1
8
22
-60
8
PTT 1. Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
25.04.2021 20:30
Adanaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
25.04.2021 20:30
Aydeniz Et Balikesirspor - Ankara Keçiörengücü
25.04.2021 20:30
Beypiliç Boluspor - Yilport Samsunspor
25.04.2021 20:30
Akhisarspor - Altay
25.04.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. - Adana Demirspor
25.04.2021 20:30
Menemenspor A.ş. - Eskişehirspor
25.04.2021 20:30
Bursaspor - Istanbulspor
25.04.2021 20:30
Ankaraspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
25.04.2021 20:30
Altinordu - Gzt Giresunspor