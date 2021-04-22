Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Mehmet Topal’ın ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse’de kaldı.
24. dakikada sol tarafta topu alan Varga’nın ceza dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya gitti.
27. dakikada sol kanattan Varga’nın ortasında ceza sahası içinde Thelin’in dokunamadığı topu arka direkte Hajradinovic’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
29. dakikada Hadergjonaj’ın sağ taraftan son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topta ceza sahası içinde Tarkan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan’da kaldı.
36. dakikada Mehmet Topal’ın pasında topla buluşan Chadli’nin ceza sahası ön çizgisinde aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
44. dakikada Hajradinovic'in kaleyi karşıdan gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak sağ direğe çarpıp dışarı gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
88. dakikada sağ taraftan Hajradinovic’in içeri çevirdiği top kaleci Volkan Babacan’da kaldı.
90+1. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Guiliano’nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.
90+5. dakikada sağ taraftan Hajradinovic’in ortasında Koita’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Abdullah Bora Özkara xx
Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Brecka xx, Haddadi xx, Sadiku xx, Tarkan Serbest xx (Yasin Dülger dk. 74 x), Bistrovic xx (Drinkwater dk. 61 x), Hajradinovic xx, Varga xx, Thelin xx (Koita dk. 61 x)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Anıl Koç, Dusko Tosic, Evren Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Şenol Can
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Uğur Uçar xx (Berkay Özcan dk. 60 x), Duarte xx, Epureanu xx, Ömer Ali Şahiner xx(Ravil Tagir dk. 90+4 ?), Mehmet Topal xx, Tolga Ciğerci xx, Visca xx (Crivelli dk. 90+2 ?), Aleksic xx (Azubuike dk. 90+2 ?), Giuliano xx, Chadli xxx (Guldbrandsen dk. 61 x)
Yedekler: Mert Günok, Kıvanç Koral, Junior Fernandes
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gol: Chadli (dk. 36) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Tarkan Serbest, Sadiku (Kasımpaşa)