Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligin bitimine altı hafta kala takım hakkında çıkan spekülasyonlar üzerine bir basın toplantısı düzenleyerek içini döktü. Beşiktaş’ın şampiyon olamayacağı yönündeki açıklamaları art niyetli bulduğunu belirten Çebi, “Bazı yorumcular Beşiktaş kötü oynuyor, şampiyonluğu eliyle verdi’ açıklamalarından vazgeçmelidir. Camiamız da bunları çok dikkate almasın. Bunların arkasında başka hesaplar var” dedi.

Dilleri varmıyor

Sezon başında küme düşeceklerini iddia edenlerin olduğunu söyleyen Başkan, “Ben takıma inanıyordum ve 13. sıradayken bile şampiyon olacağımızı söyledim. Yöneticilerimizin isteğini biliyordum. Hoca’mızın takıma olumlu yansıdığını biliyordum. Şu anda Beşiktaş’a zarar vermek için algı operasyonu yapılıyor. Üç puan önde olmamıza rağmen şampiyon demeye dilleri varmıyor. Altı hafta sonra onlara söyletiriz” diye konuştu.

Abou devam eder

Sözleşmesinin uzamasını istemediği için Aboubakar’ın kalan maçlarda forma giymek istemediği iddialarının da yalan olduğunu ve algı operasyonunun bir parçası olduğunu dile getiren siyah beyazlıların patronu, “Aboubakar’ın sözleşmesini ben yaptım. Teknik heyet ve yönetim isterse Aboubakar, Beşiktaş’ta devam edecektir. Beşiktaş şampiyonluğa giderken futbolcularımızla oynamasınlar. Tepkimiz çok sert olabilir” dedi.

Santrfor N’Koudou

Cenk Tosun ve Aboubakar'ın yokluğunda Sergen Yalçın santrfor için üç isim düşünüyor. Sakatlığı bulunan Larin oynasa bile sol çizgiye çekecek olan Hoca, Kevin N'Koudou'yu hızı ve pres yapma özelliği sebebiyle en uca koyabilir. Yalçın'ın, Atiba ve Gökhan Töre üzerinde de düşündüğü öğrenildi.

1 lira borç yok

Göreve geldiklerinde altı aydır para alamayan futbolcu grubuyla karşılaştıklarını söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş’ın ilk defa futbolcu ve teknik kadrosuna borcu yoktur. Bir ay bile yoktur. Ödemeler bir gün bile gecikmiyor. Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyoruz” dedi.

Başkanlığa aday olur

Gelecek sezon futbola devam edip etmeyeceği merak edilen Atiba Hutchinson hakkında gelen soruya esprili cevap veren Ahmet Nur Çebi, “Atiba’yı herhâlde bu gidişle genel kurul üyesi yapacağız. Başkanlığa da aday olur. Onu tek rakip olarak görüyorum” diyerek takıldı.