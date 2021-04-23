Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül, sekizinci defa Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Sakatlığı sebebiyle operasyon geçiren ve güreşe 1,5 yıl ara vermek mecburiyetinde kalan Taha, katıldığı ilk şampiyonadan altın çıkardı.

Olimpiyat altını var

Şampiyon güreşçi "Ciddi bir operasyon geçirmiştim, Olimpiyatlar ertelenmeseydi olimpiyatları da kaçıracaktım. bir buçuk sene sonra mindere çıktım. En önemli rakiplerimi yendim. Sekizinci defa şampiyon olup rekorumu geliştirdim. Hedefim, Tokyo'da ikinci altın madalyayı almak" diye konuştu.