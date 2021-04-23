Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA, EURO 2020'ye kısa bir süre kala iki şehirde değişikliğe gitti. Bilbao ve Dublin'in maçlarda seyirci olmasını garanti edememesinden dolayı UEFA yaptığı toplantıda bu durumu gündeme almıştı. Toplantı sonrası İspanya'da Bilbao'nun yerine Sevilla'nın, Dublin'de oynanması planlanan maçlar için ise St. Petersburg'un ev sahibi olmasına karar verildiği açıklandı.