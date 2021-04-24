Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş bu akşam şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkacak. Kayserispor'u misafir edecek olan siyah beyazlı takımda golcü futbolcuların durumu teknik heyeti sıkıntıya soktu. Cenk Tosun'un sezonu kapatmasının ardından Aboubakar'ın da yeniden sakatlanması ve en az iki maç forma giyemeyecek olması yetmezmiş gibi Cyle Larin'nden gelen haberler de kötü. Sivas deplasmanında sakatlanan Kanadalı oyuncu ağrıları devam ettiği için dünkü son idmana katılmadı ve kadroya da alınmadı.

Santrfora üç aday

Yaşanan santrfor krizine rağmen siyah beyazlı takımda galibiyet inancı yüksek. Teknik direktör Sergen Yalçın, santrforda mecburen farklı bir isim kullanacak. Atiba, N'Koudou ve Gökhan Töre'yi santrfor için düşünen tecrübeli çalıştırıcı son kararını bugün verecek. Öte yandan dünkü idmanda oyuncularıyla bir konuşma yapan tecrübeli çalıştırıcı, Kayserispor maçında galibiyetten başka bir sonucu kabul etmediğini söyledi ve "90 dakika hiç durmadan savaşacağız" dedi.

Beş isim sınırda

Beşiktaş’ta bu akşam oynanacak Kayserispor maçı öncesi beş isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Rosier, Larin, Atiba ve Dorukhan Toköz bugün de kart görmeleri hâlinde 38. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.