Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde tarihler belli oldu. Sarı-lacivertlilerde başkanlık seçimleri 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda seçim 5-6 haziran tarihinde gerçekleşecek. 28 bin 528 üye başkanlık seçiminde oy kullanabilecek. Seçimlerin pandemi dolayısıyla elektronik oy kullanmayla yapılabileceği ve bu durumla alakalı çalışmaların devam ettiği belirtildi.