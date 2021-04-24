Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası öncesi 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile bir hazırlık maçı yapacağı açıklandı. Ay-yıldızlılar, bu mücadelenin yanı sıra 27 Mayıs’ta Azerbaycan ve 31 Mayıs’ta da Kuzey İrlanda ile iki hazırlık müsabakası daha oynayacak.