Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya’nın başkenti Varşova’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde Kerem Kamal finalist oldu. 60 kilogramda yarışan milli güreşçi, çeyrek finalde Viktor Petryk’i 5-1 ile geçerek yarı finale yükselmişti. Kamal, yarı final müsabakasında da Belaruslu rakibi Hileb Maranka’yı 7-2 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu. Ay-yıldızlı sporcu, final mücadelesinde Dünya Şampiyonu Rus güreşçi Sergey Emelin ile karşı karşıya gelecek.