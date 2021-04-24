Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen organizasyonda Ekrem, grekoromen stil 55 kilo finalinde Dünya Kupası şampiyonu Rus Emin Sefershaev ile karşılaştı.
İlk devreyi 1-0 geride kapatan milli güreşçi, rakibine 7-0 yenildi. Sefershaev büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Ekrem Öztürk gümüş madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcu, Polonya'da çeyrek finalde Ermeni Rudik Mkrtchyan, yarı finalde de Belaruslu Artsiom Katsar'ı mağlup etmişti.
Ekrem Öztürk, 2018'de Avrupa ve dünya üçüncülüğü elde etmişti.