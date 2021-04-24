Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar, grekoromen stil 77 kilo finalinde dünya ve Avrupa şampiyonu Macar Tamas Lorincz ile karşılaştı.

Tecrübeli rakibine 8-0 teknik üstünlükle yenilen Yunus Emre, gümüş madalya aldı. Olimpiyat ikincisi Lorincz, kariyerindeki dördüncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Milli sporcu Yunus Emre, Avrupa şampiyonalarında büyükler kategorisinde ilk madalyasını kazandı.

Yunus Emre Başar, Polonya'da ilk turda Ermeni Varuzhan Grigoryan'ı 9-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Sanan Suleymanov'u 8-5, yarı finalde de Ukraynalı Dmytro Pyshkov'u 4-0 yenmişti.