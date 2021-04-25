Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, minderde fırtınalar estirmeye devam ediyor. Serbest stilin ardından madalya yağmuru grekoromen stilde de devam etti. 130 kilo güreşimiz Rıza Kayaalp dün akşam Varşova’daki finalde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia ile karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün güreşen Rıza, rakibini 3-1 sayıyla mağlup edip 10’uncu defa Avrupa Şampiyonu oldu.

Erdoğan: Tuş istiyorum

Dört dünya, 10 Avrupa şampiyonluğu, bir olimpiyat ikinciliği bir de olimpiyat üçüncülüğü olan Rıza Kayaalp'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayarak tebrik etti ve, "3-1 ile kazanman bize yetmez senden Olimpiyat'ta tuşla altın bekliyorum" dedi. Rıza da, "Cumhurbaşkan'ım elemeler tuştu ama final zorlu geçiyor, inşallah 11. finali tuşla kazanacağım" karşılığını verdi.