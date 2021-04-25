Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Şampiyonluk yarışında artık son düzlüğe girilirken, Galatasaray son haftalarda yaşadığı kayıplara rağmen pes etmek istemiyordu. Diğer tarafta son iki maçında mağlup olan Ersun Yanal’ın öğrencileri kötü gidişatı durdurmak amacındaydı. Ancak Cimbom çok iştahlıydı. Son dönemde hücum anlamında en etkili oyununu oynayan sarı kırmızılılar doksan dakika boyunca üstün oynadıkları mücadeleden tek golle olsa üç puan çıkartıp pes etmediğini gösterdi.

Kaçan kaçana

Dün gece Galatasaray son dönemde oynadığı en etkili oyunu sergiledi. İsabetli pas sayısında 588’i, topla oynamada %74’ü bulurken, topu geri kazanma süresi çok hızlıydı. Aslan bu istatistiklerini hücum etkinliğine de yansıtmayı başardı. Antalya kalesine tam 25 defa giden sarı kırmızılılar 77. dakikaya kadar bir türlü Boffin’i geçmeyi başaramadı. Belçikalı eldiven kariyerinin en fazla kurtartış yaptığı maçı oynarken iki defa da direkler Cimbom’a izin vermedi.

Problem çözücü

Devre arası transfer edilen Mustafa Muhammed parçalı formayı sırtına geçirir geçirmez sarı kırmızılıların gol sıkıntısını çözmüştü. Mısırlı oyuncu çıktığı ilk beş maçı da boş geçmemiş ve fileleri havalandırmıştı. Yıldız adayı oyuncu dün de Aslan’a üç puanı getiren golü oyuna girdikten 32 dakika sonra buldu. Bu dakikaya kadar Cimbom girdiği sayısız fırsatı değerlendirememişken Mustafa ilk atağında direği geçemedi, ancak ikincide sahanın yıldızı Boffin’i okuyla vurmayı başardı.

Pozisyonum ne olursa...

Başkan Mustafa Cengiz ile yıldızı barışmayan ve bir yandan da adı başkanlık için de geçen Fatih Terim bu konuda üçgen açılımı yaptı. Terim, 50 yıldır ailesi, dostları ve Galatasaray üçgeninde yaşadığını ve bundan sonra da pozisyonu ne olursa olsun bu üçgen içinde kalacağını söyledi.

Mustafa için Hagi örneği

Aslan’ın Antalya deplasmanında zorlandığı anda devreye giren ve kurtarıcı olan bir Mustafa Muhammed vardı. Koronavirüs sürecinden çıkan ve son testi negatif çıkmasının ardından maç günü Antalya’ya getirilen Mısırlı forvet galibiyeti getirdi. Terim bu konuda “Ben 1996’da Galatasaray’a ilk geldiğimde, maç gününde Van’a Hagi’yi getirtmiştim, oynamış ve 2 gol atmıştı. Elimizde ne imkân varsa, imkânları doğru ve dürüst şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Mustafa Muhammed’e güveniyoruz” dedi.

G.Saray final sever

Çok iyi iş yaptılar

∂ Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçı sonrası hem oyundan hem skordan memnundu. “Dominant bir oyun oynadık” diyen Terim “Çok adamla, doğru yerde ve doğru zamanda pozisyonlar aldık. Üçüncü bölgeyi iyi kullandık. Boffin'i geçemedik ama oyun olarak doyurucu bir oyun oynadı Galatasaray. Çok kişi kadroyu garipsemiş olabilir ama bu kadro çok iyi iş yaptı” diye konuştu.

Sonuna kadar...

∂ Şampiyonluk yarışına da değinen Terim “Galatasaray, finaller ve sonları her zaman becermiştir. İnşallah böyle sezon sonuna gideceğiz. Yarışın içinde varız ve sonuna kadar da gideceğiz” dedi. Podolski’nin ilk hareketine kırmızı verilmemesini de eleştiren Fatih Terim “Alanya'da Zorbay Hoca'ya takılmıştık. Burada da VAR'da kendisi vardı yine ona takıldık” göndermesinde bulundu.

ŞENER ÖZBAYRAKLI:

Bize yakışır şekilde...

∂ 2017’nin (F.Bahçe formasıyla) ardından Galatasaray’daki ilk asistini yapan Şener Özbayraklı “Şampiyonluk yolunda hatalar yapmıştık. Şimdi kazandık. G.Saray'a yakışır şekilde emek verip sezonu hak ettiğimiz yerde bitirmek istiyoruz” dedi.

ANTALYASPOR CEPHESİ:

Kalkavan ile sıkıntılıyız

∂ Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin: Hakem Mete Kalkavan ile camiamızın sıkıntıları var. Podolski'ye gösterilen ikinci sarıyı çok basit çıkardı. MHK'nın bu hakemi 3 gün sonra tekrar Galatasaray maçına vermesinin tartışılmasını istiyoruz.

150’Yİ GÖREN DONK:

Keyifli şekilde devam

∂ Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Ryan Donk, Antalyaspor maçıyla birlikte sarı kırmızılı formayla 150. maçına çıkarken “İyi oynadık ve üç puan aldık. Galatasaray’da çok keyifli anlarım oldu ve bu şekilde devam etmek istiyorum” ifadesini kullandı.