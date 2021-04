Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar

9. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, ceza sahası dışında müsait pozisyondaki Valencia'ya yerden gönderdi. Topla buluşan bu futbolcunun yerden şutunda Ertuğrul son anda gole engel oldu.

11. dakikada Valencia ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Ozan Tufan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak savunmadan Hadergjonaj son anda topu kornere gönderdi.

14. dakikada Valencia'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Pelkas'ın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi ve meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

15. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caner Erkin, ceza sahası içine kavisli bir orta gönderdi. Kaleci Ertuğrul'dan önce kafayı vuran Valencia topu ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada Serdar Aziz'in geri pasında topla buluşan Harun Tekin kritik bir pas hatası yaparak topu Hajradinovic'e kaptırdı. Bu futbolcu yerden düzgün bir vuruşla skora eşitlik getirdi. 1-1

33. dakikada İrfan Can'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pelkas, karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Ertuğrul geçit vermedi.

33. dakikada Fenerbahçe bir kez daha atak tazeledi. Bu kez Ozan Tufan'ın ara pasında topla buluşan Pelkas, rakibini çalımlayıp karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti, Ertuğrul bu pozisyonda da gole izin vermedi.

35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın topuk pasında Ozan Tufan bekletmeden İrfan Can'ı gördü. Bu futbolcunun yerden şutunda Luckassen son anda topu kornere gönderdi.

39. dakikada Koomson'un kaptırdığı topla ceza sahasına giren Ozan Tufan plase bir vuruşla kaleyi düşündü ancak Ertuğrul son anda kornere gönderdi.

40. dakikada sağdan kullanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top sol kanattaki Mert Hakan'da kaldı. Bu futbolcunun ortasında ön direkte kafayı vuran Szalai topu filelere gönderdi. 2-1

44. dakikada İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasına giren Valencia, Haddadi tarafından düşürülünce Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada kendi kazandığı penaltıda topun başına geçen Valencia, düzgün bir vuruş yaparak topu filelere göndermeyi başardı. 3-1

Stat: Ülker stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Mert Hakan, Valencia

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Cisse, Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Tisserand, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Novak, Gökhan Gönül

Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Varga, Hajradinovic, Thelin

Yedekler: Ramazan, Drinkwater, Tarkan, Anıl Koç, Tosic, Evren Eren, Mehmet Feyzi, Doğucan, Yasin, Hasan Emre

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Valencia (dk. 15 ve dk. 45+1 pen.), Szalai (dk. 40) (Fenerbahçe), Hajradinovic (dk. 21) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Thelin (Kasımpaşa), İrfan Can (Fenerbahçe)