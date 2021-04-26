Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Keyifli girdiği 'bay'dan sonra zirveye “bay bay” demeye niyeti yoktu Fenerbahçe’nin. Beşiktaş ve Galatasaray’ın kazanmasıyla hırslanan sarı lacivertlileri, düşme hattının ateşini ensesinde hisseden Kasımpaşa’nın cansiperane çabası da durduramadı. Maça fırtına gibi giren Fenerbahçe’nin Ozan’la erken gol girişimini çizgi üzeri müdahalesiyle geciktiren Hadergjonaj oldu. Ancak bu pozisyondan sadece 4 dakika sonra 15’te Caner’in ortasına kafayı vuran Valencia tabelayı değiştirdi.

Szalai rahatlattı

Akın akın geliyordu F.Bahçe. Savunmadan başlayan ayağa pas trafiğini rakip kaleye yaklaştıkça hızlandıran sarı lacivertliler özellikle sağ kanadı etkili kullanıyordu. Derken Harun’dan şok bir hata geldi. Tecrübeli eldiven ayağındaki topu Hajradinovic'e verip gole vize çıkardı: 1-1. Şok gol sonrası kısa bir bocalama yaşayan Fenerbahçe sonrasında amansız bir saldırı başlattı. Pelkas’a karşı müthiş bir direniş gösteren Ertuğrul’un gardını 40’ta Szalai düşürdü: 2-1.

Harun’a rağmen…

Üstünlüğü sağladıktan sonra da vites düşürmeyen Fenerbahçe, hızlı pas trafiğinin ödülünü 45’te aldı. Haddadi’nin darbesiyle penaltıyı kazanan Valencia, atışı da kullanarak takımını rahatlattı: 3-1. İkinci yarıya bıraktığı yerden başlayan sarı lacivertliler skor üretmeyi beceremedi. 58’de Kasımpaşa’nın Thelin’le yaşadığı gol sevinci VAR’da son buldu. Fenerbahçe gol için yüklenirken gelişen kontrada Harun, Hajradinovic’i indirdi. Penaltıyı Hadergjonaj ağlara yolladı: 3-2. Ama bu gol sonucu değiştirmedi.

Bambaşka Kanarya

Dördüncü galibiyet

F.Bahçe, Teknik Direktör Erol Bulut'la yolların ayrılması sonrası takımın başına geçen Emre Belözoğlu'yla birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Emre Hoca'nın göreve gelmesiyle birlikte sırasıyla Denizlispor'u 1-0, G.Antep'i 3-1, Başakşehir'i 2-1 yenen sarı lacivertliler bir tek Yeni Malatya ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Şampiyonluk sesleri

Dün de evinde üstün bir futbolun ardından Kasımpaşa'yı mağlup eden F.Bahçe böylece yeni hocasıyla çıktığı beş lig maçında dört galibiyet, bir beraberlik aldı 13 puan toplayarak şampiyonluk yolunda iddiasını güçlendirdi. Sarı lacivertli futbolcular maçın ardından soyunma odasını şampiyon tezahüratlarıyla inletti.

Szalai parmak ısırtıyor

F.Bahçe'ye geldiği günden beri gösterdiği performansla taraftarın takdirini toplayan stoper Szalai, Kasımpaşa karşısında takımının ikinci golünü kaydetti. Ligin 35. haftasında da Medipol Başakşehir ağlarını sarsan Szalai, ligdeki gol sayısını üçe yükseltti.

YERİ DEĞİŞİNCE

Valencia 9 gole ulaştı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, ligde 9 gole ulaştı. Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olan ve ligin büyük bölümünde sağ açıkta görev yapan Valencia, son haftalarda forvette görev yapmaya başlayınca golleri sıraladı.

SAKATLIĞI GEÇTİ AMA

Mesut hazır değil

∂ F.Bahçe'de son olarak 4 Mart'ta Antalyaspor ile yapılan maçta forma giyen Mesut Özil dün de kadroda yoktu. Futbolcunun sakatlığı geçse de maç eksiği var. Tecrübeli futbolcunun NBA takımı Lakers forması giymesi dikkat çekti.

ALANYA MAÇINDA YOK

İrfan Can cezalı

∂ F.Bahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can dünkü maçın ilk yarısında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Başarılı futbolcu sarı lacivertli takımın gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.