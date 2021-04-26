Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe A Takım Direktörü Emre Belözoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada hırsını ortaya koydu. "Mutluyum kazandığımız için. İlk yarı için mutluyum. İkinci yarı için aynı şeyleri düşünmüyorum" diyerek oyuncularına mesaj yollayan Emre Hoca, "70'e kadar maçı net taşıdık. Ne olursa olsun topun bizde kalmasını istiyorum, ne olursa olsun. Sezon sonuna kadar, bana verilen görevin sonuna kadar böyle devam etmesini istiyorum" sözlerini kullandı.

Baskı var ama

"Sezonun en çok pozisyonuna girdiğimiz maçını oynadık" vurgusu yapan Belözoğlu, "Baskı var ama Fenerbahçe kurulduğu günden bu yana bu baskıyı hissetti. Baskıdan rahatsız değiliz. Şampiyonluğu çok istiyoruz, arzuluyoruz. Sonuna kadar gideceğiz" sözlerini kullanırken, "Oyun kesinlikle gelişti. Topun bizde kalmasından oyuncular memnun. Gerçekçi olmamız lazım. Her anını doğru oynamamız lazım. Zor maçlarımız var. Hepsini kazanmak için oynayacağız" dedi.

Harun can yakıyor

F.Bahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın sakatlanıp ameliyat olarak sezonu kapatmasıyla birlikte eldivenleri teslim alan Harun Tekin dün de iki hata ile tepki çekti. K.Paşa'nın ilk golünde topu âdeta rakibine teslim eden Harun misafir ekibin penaltısına da sebep oldu ve maçın son bölümünde takımını strese soktu. Kalecisinin hatalarında kenarda sinir küpüne dönen Emre Belözoğlu Harun'a tepki gösterirken, tribünde bulunan Altay'ın da üzüntüyle gözlerini kapaması ekranlara yansıdı.