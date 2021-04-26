Kayserispor, teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak'ın getirildiğini resmen açıkladı
Kayserispor'da Yalçın Koşukavak dönemi
26.04.2021 - 17:48 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayserispor, teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak'ın getirildiğini resmen açıkladı
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayserispor,
785792 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/785792.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
35
23
6
6
39
75
02
FENERBAHÇE A.Ş.
35
22
6
7
28
72
03
GALATASARAY A.Ş.
35
21
6
8
34
69
04
TRABZONSPOR A.Ş.
36
17
12
7
11
63
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
36
16
8
12
16
56
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
35
15
9
11
14
54
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
35
12
16
7
7
52
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
35
13
12
10
8
51
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
35
13
11
11
7
50
10
GÖZTEPE A.Ş.
35
12
11
12
3
47
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
35
10
12
13
-3
42
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
35
10
12
13
-11
42
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
36
9
15
12
-12
42
14
HELENEX YENİ MALATYASPOR
35
9
13
13
-5
40
15
MKE ANKARAGÜCÜ
35
10
8
17
-13
38
16
KASIMPAŞA A.Ş.
36
9
10
17
-15
37
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
35
9
10
16
-16
37
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
36
9
10
17
-21
37
19
HES KABLO KAYSERİSPOR
35
8
11
16
-19
35
20
GENÇLERBİRLİĞİ
35
9
8
18
-25
35
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
35
6
10
19
-27
28
Süper Lig Fikstür
37.Hafta Maçları
23.04.2021 20:30
Gençlerbirliği 2 - 1 Rizespor
24.04.2021 13:30
Konyaspor 0 - 0 Atakaş Hatayspor
24.04.2021 16:00
Trabzonspor 2 - 0 Karagümrük
24.04.2021 20:30
Denizlispor 1 - 1 Sivasspor
24.04.2021 20:30
Beşiktaş 3 - 1 Hes Kablo Kayserispor
24.04.2021 20:30
Fraport-tav Antalyaspor 0 - 1 Galatasaray
25.04.2021 13:30
Helenex Yeni Malatyaspor 2 - 1 Ankaragücü
25.04.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 3 Erzurumspor
25.04.2021 16:00
Başakşehir 0 - 0 Alanyaspor
25.04.2021 20:30
Fenerbahçe 3 - 2 Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
32
19
7
6
31
64
02
GZT GİRESUNSPOR
32
19
7
6
25
64
03
YILPORT SAMSUNSPOR
32
18
10
4
24
64
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
32
18
6
8
26
60
05
ALTAY
32
18
3
11
25
57
06
ALTINORDU
32
15
9
8
7
54
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
32
15
7
10
15
52
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
32
14
8
10
4
50
09
TUZLASPOR A.Ş.
32
14
5
13
-5
47
10
BURSASPOR
32
13
4
15
-2
43
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
32
11
6
15
-3
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
32
11
5
16
-6
38
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
32
9
8
15
-10
35
14
ADANASPOR A.Ş.
32
9
7
16
-8
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
32
7
13
12
-18
34
16
AKHİSARSPOR
32
8
5
19
-20
29
17
ANKARASPOR
32
6
8
18
-24
26
18
ESKİŞEHİRSPOR
32
1
8
23
-61
8
PTT 1. Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
25.04.2021 20:30
Adanaspor 0 - 2 Bereket Sigorta ümraniyespor
25.04.2021 20:30
Aydeniz Et Balikesirspor 1 - 2 Ankara Keçiörengücü
25.04.2021 20:30
Beypiliç Boluspor 0 - 2 Yilport Samsunspor
25.04.2021 20:30
Akhisarspor 2 - 0 Altay
25.04.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. 0 - 3 Adana Demirspor
25.04.2021 20:30
Menemenspor A.ş. 2 - 1 Eskişehirspor
25.04.2021 20:30
Bursaspor 1 - 2 Istanbulspor
25.04.2021 20:30
Ankaraspor 3 - 2 Royal Hastanesi Bandirmaspor
25.04.2021 20:30
Altinordu 0 - 0 Gzt Giresunspor