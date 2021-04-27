Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki gerginlik, Başkan’ın Florya’yı hedef aldığı son açıklamaların ardından zirve yapmıştı. Hatta Fatih Terim’in istifa etmeyi düşündüğü iddia edilse de tecrübeli teknik adam “yumruğumu sıkıyorum” diyerek sakin kalmıştı. Sarı kırmızılılarda mayıstaki seçimler öncesi Terim, krizleri kafasında rafa kaldırdı. Sadece şampiyonluk yarışını sonuna kadar götürmeye odaklanan Fatih Hoca’nın yaptığı hamlelerden göreve devam etme isteği okunuyor.

Gedson kalmalı

Önümüzdeki sezonun omurgasını oturtmak için startı veren Fatih Terim bir yandan yarışı sürdürmek için çabalarken yandan da scout ekibinden gelen muhtemel yeni transfer raporları üzerinde çalışıyor. Kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Gedson’un bir dönem daha takımda kalmasını isteyen teknik adam, Mustafa, Halil Dervişoğlu ve Onyekuru’nun da bonservislerinin alınması yönünde rapor verdi. Ayrıca Kerem’i de on bire monte edip yaş ortalamasını aşağı çekme planı var.

TERİM GÜVENİYOR

Onyekuru’ya tam destek

Üçüncü defa Galatasaray’a kiralık olarak gelen ancak bu sefer satın alma opsiyonu da bulunan Onyekuru’ya Fatih Terim’den destek geldi. Yaşadığı sakatlık ve annesinin vefatıyla düşüşe geçen Onyekuru’ya moral veren Terim “Zor bir dönemden geçtiğinin farkındayım. Sana güvenim tam, kalan haftalarda sana ihtiyacım var” dedi.