Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Takımı Lille'in Lyon deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyete iki gol ve bir asistle damga vuran millî futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'da manşetlerde yer aldı. Ligin bitimine dört hafta kala Neymar ve Mbappé'li PSG'nin bir puan önünde yer alan Lille'in şampiyonluk yürüyüşüne öncülük eden 35 yaşındaki golcü, galibiyetin mimarı olarak nitelendirilirken, "Kral" lakabının hakkını verdiği belirtildi.

Kral Yılmaz!

Fransız spor basınının en önemli gazetesi L’Équipe Burak'ın maça kötü başlayan takımını canlandırdığını belirtirken, "Kral Yılmaz" ifadelerini kullandı. Ayrıca performansı 10 üzerinden dokuz puanla değerlendirilen Burak, Fransa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi. France Football'da ise Burak'ın tek başına bir takım olduğunu belirtirken, "Kral Lille'i tek başına taşıdı. Ne oyuncu ama!" dendi.

Ünlülerle aynı kulvarda

Bu sezon Fransa Ligi'nde attığı 12 golle beş büyük ligde 10 gol barajını geçen 35 yaş üstü dört oyuncudan biri olan Burak önemli bir başarıya imza attı. Burak'ın dışında bu barajı geçen üç isim Milan'da 15 gol atan Zlatan Ibrahimovic, Sampdoria'da 11 gol atan Fabio Quagliarella ve Juventus'ta 25 gol atan Cristiano Ronaldo oldu.