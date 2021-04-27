Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada orta alanda kaptığı topla hızlı çıkan Hatayspor’da Boupendza pasını Aabid’e aktardı. Aabid sol kanattan ceza sahasına doğru ortaladı, kimsenin dokunamadığı top doğrudan kaleye gitti ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

12. dakikada Candeis’ın sağdan ortasına Lima kafa vuruşunu yaptı, ancak top az farkla auta gitti.

32. dakikada Billong hatalı pasında topla buluşan Candeias’ın sert şutunu kaleci Munir sektirdi, Stancu’nun kısa mesafeden şutunu da kaleci Munir kurtarmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Boupendza’nın ara pasında topla buluşan Akintola, kaleciyi çalımladıktan sonra, pasını arka direkte boş pozisyondaki Diouf’a aktardı, Diouf’da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0

72. dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa Lima iyi vurdu, kaleci Munir sektirdi, dönen topa Arda’nın şutunda kaleci Munir bu defa topu kornere çeldi.

75. dakikada Traore’nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kamara rakibini geçti, kaleci ile karşı karşıya şutunu çekti top az farkla auta gitti.

76. dakikada Kamara ceza sahası içinde Stancu’yu düşürünce hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

78. dakikada Piris penaltıyı gole çevirdi. 2-1

84. dakikada Kamara’nın ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mame Diouf meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kamil Çetin xx

Hatayspor: Munir xxx, Katranis xx (Mesut dk. 87 ?), Pablo Santos xx, Billong xx, Strahil Popov x, Aabid Rayane xxx (Adama Traore dk. 69 xx), Ruben Riberio xx (Abdurrahman Canlı dk. 87 ?) Sackey xx (Muhammed Mert dk. 90 ?), David Akintola xx (Kamara dk. 69 xx), Mame Diouf xxx, Boupendza xxx

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Mesut, Akomadi, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Halil xx, Angelo xxx, Arda x, Johansson xx, Soner xx, Piris xxx (Murat Yıldırım dk. 89 ?), Lima xxx, Sio xx (Sefa Yılmaz dk. 57 xx), Candeias xxx (Rahmetullah Berişbek dk. 89 ?), Stancu xxx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Akbaş, Metehan Mert, Ömürcan Artan, Lucas Mugni, Pierre Polomat, Mustafa Seyhan

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Goller: Aabid (dk. 8), Mame Diouf (dk. 51 ve 84) (Hatayspor), Piris (dk. 78 pen.) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Boupendza, Sackey, Kamara (Hatayspor), Piris, Soner Dikmen (Gençlerbirliği)