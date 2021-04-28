Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Çaykur Rizespor maçı öncesinde Karadeniz ekibinden gelen "Beşiktaş'ı yeneceğiz" açıklamalarına tepki gösterdi. Rizespor maçı öncesi bu şehre geçmeden Trabzon'a giden Beşiktaş'ta Başkan Çebi, siyah beyazlı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekimi sırasında seslenen bir kişinin, "Taraftar yanınızda Başkan" sözleri üzerine Ahmet Çebi üzüntü ve öfkeyle karışık olarak, "Taraftar kıymetli bizim için. Bir tek onlar kaldı yanımızda zaten, diğer kim varsa, herkes karşımızda. Doğrusunu söylemek gerekirse durum bu" karşılığını verdi.

Hakem tepkisi

Başkan, "Hatay karşımızda, Rize karşımızda, herkes kıllandı, ayağa kalktı ve toparlanarak üstümüze geliyorlar" vurgusu yaparken, "Gelsinler bakalım. Biz yine de şampiyon olacağız" diyerek iddiasını ortaya koydu. Bu arada siyah beyazlı yönetici Kemal Erdoğan, "Herkesi Rizespor ile oynayacağımız maça atanan hakemin (Abdulkadir Bitigen) sezon karnesine bakmaya davet ediyorum. Siz bizim yerimizde olsanız ne düşünürsünüz. Sergen Hoca'ya ceza vermek için gözlerini dört açanlar, Fener teknik heyetinin meydan muharebesi için ne düşünüyorlar?" diyerek MHK'ya tepki gösterdi.

Sarı alarm sürüyor

Beşiktaş’ta son maçlardaki sarı tehlike sürüyor. Üçer sarı kartı bulunan Atiba, Larin ve Dorukhan ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda cumartesi günü oynanacak Hatay maçında forma giyemeyecek. Kartal, Rize maçı hazırlıklarını tamamladı.

Sergen'in bitirimleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynanan Kayserispor maçındaki uyumuyla dikkat çeken Gökhan Töre ve N’Koudou ikilisiyle Rize deplasmanına çıkmayı planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Larin’i iyileşir iyileşmez ilk on birde oynatmayı düşünmese de son kararını bugün verecek. Kanadalı yıldızın forma giymesi durumunda Kayserispor maçında iki gol atan N’Koudou kulübede görev bekleyecek. Santrforda ise yine Gökhan Töre’nin oynaması kesin gibi.