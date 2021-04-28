Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil Burun Adaları doğumlu Afrikalı oyuncu Djaniny Semedo, Trabzonspor formasıyla son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Son sekiz lig maçında beş gol atıp bir de asist yapan Afrikalı forvet, geçen hafta beş maçlık galibiyet hasretinin dindirilmesinde başrolü oynamıştı. Karagümrük’e iki gol atan Djaniny, Göztepe maçında da Abdullah Avcı’nın en önemli hücum silahı olacak. Yıldız futbolcu İzmir’de gol atarak galibiyette rol oynamak istiyor.

Avcı serumla

Bu arada geçtiğimiz gün ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Abdullah Avcı’nın Covid-19 testi negatif çıktı. Ağır grip sebebiyle serum takılan başarılı hoca dün idmana katılamadı ancak takımıyla birlikte İzmir’e gitti. A Takım bünyesinde bulunan idari personelden birinin test sonucunun pozitif çıktığı, oyuncularda ise bir vakaya rastlanmadığı belirtildi. Dış sahada 15 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordo mavililer Göztepe karşısında bunu sürdürmek hedefinde.