Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'e 80-76 mağlup oldu. Üç galibiyete ulaşacak ekibin adını üst tura yazdıracağı seride temsilcimiz 2-1 üstün durumda. İlk yarıyı 38-28 önde bitiren, son 4,5 dakikaya da 76-64 üstün giren Ergin Ataman'ın takımı sonrasında savunma zaafları yaşadı. 16-0'lık seri yakalayan Real can havliyle galibiyete uzandı.

Micic yetmedi

12 sayılık farktan maçı veren oyuncularına sinirlenen Ergin Ataman'ın takımında Vasilije Micic'in 29, Rodrigue Beaubois'nın 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. İspanyol ekibinde en skorer oyuncusu ise 20 sayı üreten Sergio Llull oldu. Serinin dördüncü maçı yarın 22.00'de yine İspanya'da oynanacak. Temsilcimiz bu maçı kazanırsa tur atlayacak. Aksi durumda son maç 4 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak.