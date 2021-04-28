Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

57. dakikada orta alandan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Baker, plase vuruşla top kaleye yönlendirdi ancak top sağ direk dibinin yakınından az farkla auta çıktı.

67. dakikada sağ kanattan atak yapan Göztepe’de topla birlikte kaleye doğru ilerleyen Diabate, Berat Özdemir’in müdahalesiyle ceza alanı önünde yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Berat Özdemir’e kırmızı kart gösterdi.

83. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, ön direkte bulunan Jahovic topa dokunarak kaleye yönlendirdi ancak meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’a çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

88. dakikada sağ kanattan atak yapan Trabzonspor’da Yusuf Sarı’nın ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ekuban'ın şutu ağlara gitti. 1-1

90. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe’de, ceza sahası içinde topla buluşan Ideye, kaleci Uğurcan Çakır’ın önünden topa vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

90. dakikada Göztepe'de Obinna Nwobodo, yaptığı faulun ardından dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+4. dakikada kontra atağa çıkan Göztepe’de Tripic’in uzun pasıyla topla buluşan Halil Akbunar, topla birlikte ceza sahası içine girerek sol çaprazdan şutunu attı ancak kaleci Uğurcan Çakır, şutun önünü kapatarak golü önledi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Esat Sancaktar xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Gassama xx, Kerim Alıcı xx, Atınç Nukan x, Berkan Emir xx, Obinna x, Soner Aydoğdu xx (Esiti dk. 89 ?), Halil Akbunar xx, Diabate xx (Zulj dk. 79 x), Ndiaye x (Tripic dk. 79 x), Jahovic xxx (Ideye dk. 89 ?)

Yedekler: Arda Özçimen, Alpaslan Öztürk, Kubilay Sönmez, Yalçın Kayan, Murat Paluli, Beykan Şimşek

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan x(Yusuf Sarı dk. 83 ?), Hosseini xx, Hugo x(Abdülkadir Ömür dk. 63 x), Marlon xx, Berat Özdemir x, Baker xx, Bakasetas xx, Ekuban xxx, Nwakaeme x (Flavio dk. 90 ?), Djaniny x

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Jahovic (dk. 45+1) (Göztepe), Ekuban (dk. 88) (Trabzonspor)

Kırmızı Kartlar: Berat Özdemir (dk. 67) (Trabzonspor), Obinna (dk. 90) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Nwakaeme, Marlon (Trabzonspor), Kerim Alıcı, Diabate, Atınç Nukan, Obinna (Göztepe)