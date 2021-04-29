Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Leicester City’de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çağlar, ligde ve kupada yakaladıkları başarılı grafikte uyumlu çalışmanın önemli olduğunun altını çizerek, "Evans ve Fofana ile oynayabildiğim için çok mutluyum, en önemli şey bu. Bazen maç kazanıyor olabilirsiniz, ama bu kadar mutlu olamazsınız. Birlikte oynamaktan mutlu olduğun kişilerle oynamak özel bir şey. Birbirimizden çok şey öğreniyoruz, harika bir ilişkimiz var ve bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle bir süre karantinada olan 24 yaşındaki oyuncu Crystal Palace galibiyeti ile ilgili ise "Tüm maçlarda olduğu gibi olduğu gibi, üç puanı alabilmek çok önemliydi. Ancak sezonun sonuna yaklaştığınızda, üç puan daha anlamlı hale geliyor” açıklamasını yaptı.