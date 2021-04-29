Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.
Galatasaray'da 1 futbolcunun da sonucu pozitif
29.04.2021 - 18:35 | Son Güncelleme: 29.04.2021 - 18:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
c 1 futbolcusunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılılardaki korona virüse yakalan futbolcu sayısı 4'e yükseldi.
Etiketler : Galatasaray,
786533 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/786533.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
36
24
6
6
40
78
02
GALATASARAY A.Ş.
36
22
6
8
35
72
03
FENERBAHÇE A.Ş.
35
22
6
7
28
72
04
TRABZONSPOR A.Ş.
37
17
13
7
11
64
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
36
16
9
11
16
57
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
36
16
8
12
16
56
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
36
13
16
7
8
55
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
35
13
12
10
8
51
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
36
13
12
11
7
51
10
GÖZTEPE A.Ş.
36
12
12
12
3
48
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
37
9
16
12
-12
43
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
36
10
12
14
-4
42
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
36
10
12
14
-12
42
14
HELENEX YENİ MALATYASPOR
36
9
13
14
-6
40
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
36
10
10
16
-15
40
16
MKE ANKARAGÜCÜ
35
10
8
17
-13
38
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
36
9
11
16
-16
38
18
KASIMPAŞA A.Ş.
36
9
10
17
-15
37
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
37
9
10
18
-22
37
20
GENÇLERBİRLİĞİ
36
9
8
19
-27
35
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
36
6
10
20
-30
28
Süper Lig Fikstür
38.Hafta Maçları
27.04.2021 20:30
Atakaş Hatayspor 3 - 1 Gençlerbirliği
28.04.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor 6 - 3 Denizlispor
28.04.2021 16:00
Karagümrük 2 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
28.04.2021 16:00
Göztepe 1 - 1 Trabzonspor
28.04.2021 20:30
Rizespor 2 - 3 Beşiktaş
28.04.2021 20:30
Galatasaray 1 - 0 Konyaspor
29.04.2021 16:00
Erzurumspor 1 - 2 Başakşehir
29.04.2021 16:00
Sivasspor 1 - 0 Helenex Yeni Malatyaspor
29.04.2021 20:30
Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
29.04.2021 20:30
Alanyaspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
32
19
7
6
31
64
02
GZT GİRESUNSPOR
32
19
7
6
25
64
03
YILPORT SAMSUNSPOR
32
18
10
4
24
64
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
32
18
6
8
26
60
05
ALTAY
32
18
3
11
25
57
06
ALTINORDU
32
15
9
8
7
54
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
32
15
7
10
15
52
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
32
14
8
10
4
50
09
TUZLASPOR A.Ş.
32
14
5
13
-5
47
10
BURSASPOR
32
13
4
15
-2
43
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
32
11
6
15
-3
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
32
11
5
16
-6
38
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
32
9
8
15
-10
35
14
ADANASPOR A.Ş.
32
9
7
16
-8
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
32
7
13
12
-18
34
16
AKHİSARSPOR
32
8
5
19
-20
29
17
ANKARASPOR
32
6
8
18
-24
26
18
ESKİŞEHİRSPOR
32
1
8
23
-61
8
PTT 1. Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
01.05.2021 13:30
Eskişehirspor - Bursaspor
01.05.2021 16:00
Yilport Samsunspor - Ankaraspor
01.05.2021 16:00
Ankara Keçiörengücü - Menemenspor A.ş.
01.05.2021 16:00
Gzt Giresunspor - Akhisarspor
01.05.2021 16:00
Altinordu - Tuzlaspor A.ş.
01.05.2021 16:00
Bereket Sigorta ümraniyespor - Altay
01.05.2021 16:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Adanaspor
01.05.2021 16:00
Istanbulspor - Beypiliç Boluspor
01.05.2021 16:00
Adana Demirspor A.ş. - Aydeniz Et Balikesirspor