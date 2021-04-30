Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Konya maçı sonrası Fatih Terim'e, Kasımpaşa maçındaki gerginlik sebebiyle Emre Belözoğlu'nun PFDK'ya sevk edilmemesi konusu sorulmuş, Hoca da, "Bu sorunun muhatabı ben değilim. Bunu Mehmet Baykan'a sorun" karşılığını vermişti. TFF dün açıklama yaparak Terim'e tepki gösterirken, "Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in söylemleri disiplin ihlali boyutuna ulaşmadı. Kişileri töhmet altında bırakan ima ve açıklamalardan kaçınılmalıdır. Fatih Terim küfürden dolayı ceza almıştır" ifadelerini kullandı.

Tarihte ilk yaşandı

G.Saray kulüp sitesinden bu açıklamaya cevap veren Terim, Federasyon'un bildirisini şaşkınlıkla karşıladığını belirtirken, "Basın toplantısında sorulan bir soruya sadece cevap verdim. Jet hızıyla TFF bildiri yayınladı. Bir teknik direktörün, kendileri tarafından organize edilen basın toplantısında herhangi bir ihlal veya hakaret içermeyen söylemini niyet okuyarak resmî sitesinden cevaplayan TFF bir ilke imza attı. Bu durum kurulları ile beraber kulübüm Galatasaray'a ve tarafıma bakış açılarını açıkça göstermiştir" dedi.

VAKA DÖRDE ÇIKTI

Etebo da virüse yakalandı

Galatasaray’da dün rutin yapılan Covid-19 testlerinde bir oyuncuda daha virüs tespit edildi. Sarı-kırmızılı takımda hafta başında Luyindama, Ozornwafor ve Fatih koronavirüse yakalanmıştı. Dün ise Etebo’nun testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Karantinadaki oyuncuların yeniden sahaya çıkabilmeleri için 10 gün sonra yapılacak testinin negatife dönmesi gerekiyor.