Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta rakiplerinin büyük bir umutla puan kaybı beklediği Rize deplasmanından zaferle dönmenin sevinci yaşanıyor. Siyah beyazlılar kalan dört maçın üçünü kazandığı takdirde şampiyonluğa uzanacak. Beşiktaş'ta herkes mutlu sona inanıyor ve artık kimsenin bir çekincesi kalmadı. Rize deplasmanı dönüşü teknik direktör Sergen Yalçın'la yöneticiler arasında geçen konuşmalarda çarpıcı ifadeler kullanıldı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Şampiyon olmamamız için neredeyse bütün takımlar ortak hareket ediyor" serzenişine farklı bir açıdan yaklaştı.

Yönetime teşekkür

Şampiyon olmamaları için mücadele edenleri anladığını söyleyen Sergen Hoca, "Başkanlar, teknik direktörler renklerini açıkça belli ediyorlar. Ama bırakın konuşsunlar. Onların her lafı beni ekstra motive ediyor, bu da takıma pozitif şekilde yansıyor" diyerek 'saldırıları' dert etmediğini ifade etti. Kalan haftalarda anormal durumlar yaşanmadığı takdirde şampiyonluğa uzanacaklarından emin olduğunu söyleyen Yalçın, futbolcuların ödemelerinin geciktirilmemesi sebebiyle de yöneticilere teşekkür etti.

HATAY’DAN RET

24 saat isyanı

∂ Beşiktaş'ın Kayserispor ve Rizespor için yaptığı maçların bir gün ertelenmesi talebi TFF tarafından kabul edilmişti. Buradaki kilit nokta rakiplerin bu talebe onay vermesiydi. Ancak Hatayspor buna karşı çıktı. TFF de erteleme talebini reddetmek mecburiyetinde kaldı. Beşiktaş maça 72 saat; Hatay ise 96 saat dinlenerek çıkacak.

GÖKHAN TÖRE-ATIBA ŞOKU

Beşiktaş’ta sakatlar kervanına Atiba ve Gökhan Töre de eklendi. Aboubakar ve Cenk’in yokluğunda hücumdaki açığı kapatan Gökhan Töre'nin dizindeki kronik rahatsızlık nüksetti. Atiba da kasığındaki ağrıları arttı. Dün yapılan idmanda yer almayan iki oyuncunun durumu bugün netlik kazanacak.