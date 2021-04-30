Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan İngiliz pilot, hafta sonunda boykota katılacak. Hamilton’un Instagram’da 22 milyon takipçisi var. Pazar günü yapılacak Portekiz Grand Prix’i öncesinde basın toplantısında konuşan Hamilton, “Girişimi tamamıyla destekliyorum. İşe yarayacaksa ben de bunu yapmaktan mutlu olurum” dedi. Irkçılığın bir problem olarak önlerinde durduğunu, sosyal medya platformlarının bununla mücadele etmek için daha fazlasını yapması gerektiğini ifade eden Hamilton, daha gençken kendisinin de ırkçı saldırılara maruz kaldığını, zamanla o saldırılarla baş etmeyi öğrendiğini ifade etti. Halen Formula 1’in tek siyahi pilotu olan Hamilton, “Çok kafaya takarsanız bu saldırılar gününüzü mahveder. Aleyhte yorumları hiç okumuyorum. Beni takip eden hayranlarımdan muazzam destek alıyorum. Onlara minnettarım” diye konuştu.