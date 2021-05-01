Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son dört haftaya girilirken kıyasıya bir rekabete sahne olurken şampiyonun ikili hatta üçlü averajla belirlenme ihtimali de bu heyecanı katladı. Lider Beşiktaş'ın en yakın rakibi Fenerbahçe'nin beş puan önünde yer aldığı ligde siyah beyazlı takımın üçüncü sıradaki Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı 90 dakika şampiyonluk yarışındaki en önemli düğüm olarak görünüyor. Şampiyonluğun yanı sıra ikinci Kanarya ile üçüncü Aslan arasındaki Şampiyonlar Ligi yarışı da son haftaya kadar nefesleri kesecek.

Yedi puan yetiyor

Bu sezon ligde oynadığı üç derbiyi de kaybetmeyen Beşiktaş ikili averajda Fenerbahçe'nin önünde. Siyah beyazlılar, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Galatasaray'a karşı deplasmanda tek farklı mağlup olsa dahi ikili averajda Galatasaray'ın da önünde yer alacak. Beşiktaş'ın sarı kırmızılı takıma iki farklı mağlup olması hâlinde ise genel averaj kuralı devreye girecek. 40 averajıyla şu an 35 averajı bulunan Galatasaray'ın önünde yer alan Beşiktaş’ın kalan dört haftada yedi puan alması mutlu son için yeterli. Yani iki galibiyet bir beraberlik Kartal’ı şampiyon yapıyor.

G.Saray Beşiktaş’ı üç farklı yenmek zorunda!

Şampiyonluk yarışının puan eşitliği ve dolayısıyla üçlü averaja kalması hâlinde de belirleyici faktör önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi olacak. Fenerbahçe üçlü averajda son sırada yer alırken Galatasaray, Beşiktaş’ı üç farklı mağlup etmesi hâlinde üçlü averajda ligin ilk sırasında yer alacak ve sürprize imza atacak.