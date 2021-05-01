Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta nefesler tutuldu kalan son dört maçta öncesi şampiyonluk bekleniyor. Mutlu son beklenen de erken gelebilir. Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor karşısında berabere kalmasıyla puan farkı dört maç öncesi beşe çıktı. Siyah beyazlılar kalan karşılaşmalarda bir mağlubiyet, bir beraberlik alması durumunda bile sezonu şampiyon tamamlayacak. Beşiktaş'ta kimse bu ihtimali düşünmüyor. Hedef önce Hatayspor'u, ardından da Galatasaray'ı yenerek bitime iki hafta kala şampiyonluğu ilan etmek.

Bağlantıları kesecek

Türk Telekom Stadı'nda tur atarak unutulmaz bir şampiyonluk hatırası yaşamak isteyen siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın ilk engel olan Hatayspor maçı için özel tedbirler aldı. Rakibin sezona damga vuran forvetleri Boupendza ve Diouf'u durdurmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı, bunun için iki oyuncuya markaj yapmak yerine pas bağlantılarını kesecek. Öte yandan Beşiktaş'ta sarı kart cezaları sona eren Valentin Rosier ve Necip Uysal yarınki karşılaşmada görev verilmesi hâlinde forma giyebilecek.

TÖRE BELLİ DEĞİL

Atiba müjdesi!

∂ Beşiktaş'ta her şey yolunda giderken sakatlıklar keyifleri kaçırmıştı. Atiba Hutchinson'dan gelen haberler teknik heyeti sevindirdi. Kanadalı oyuncu bugünkü karşılaşmada görev yapabilecek duruma geldi. Gökhan Töre'nin sakatlığı da ciddi değil ancak ağrılarının geçmesi bekleniyor. Yıldız oyuncunun durumu bugün belli olacak.