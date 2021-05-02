Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Vakıfbank final maçında karşılaştığı İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya 22-25, 25-22, 23-25, 25-23 ve 15-12'lik setlerle 3-2 yenildi ve çok yaklaşmasına rağmen kupaya uzanmayı başaramadı. Avrupa'nın en büyük kupasını daha önce dört defa kazanan temsilcimiz böylece CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonu 11 maçta dokuz galibiyetle tamamladı. Maça oldukça iyi başlayan ve ilk seti 25-22 önde tamamlayan temsilcimiz, ikinci sette kırılma anlarında basit hatalar yapınca Imoco bu seti 25-22 kazandı ve oyunu dengeledi.

Egonu'yu durduramadık

Isabelle Haak'ın sayılarıyla yıldızlaştığı üçüncü seti 25-23 önde geçen ve Avrupa'nın en büyüğü olmaya bir set kadar yaklaşan Giovanni Guidetti, maalesef oyunun son bölümünü yeterince iyi oynayamadı. İtalyan ekibinin yıldız oyuncusu Paola Ogechi Egonu'nun kaydettiği sayılara bir türlü çözüm üretemeyen temsilcimiz dördüncü seti 25-23 kaybettiği sette final setini de 15-12 kaybetti ve Türkiye'ye ikincilikle döndü. Maçın ardından kazananı küçük detayların belirlediğini söyleyen Guidetti, "Oyuncularımın her biriyle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

EMEĞİ GEÇENLERE...

Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı

∂ Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan ekibi Carraro Imoco'ya 3-2 yenilerek ikinci olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Kasapoğlu, “Emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri tebrik ediyor, VakıfBank Kulübü'ne gelecekte katılacağı turnuvalarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.