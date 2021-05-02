Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş rakiplerinin hayallerini bir defa daha yıktı. Hem de ligin flaş takımı Hatayspor'u gole boğarak. Maçın başlamasıyla birlikte her atakta gol pozisyonuna giren siyah beyazlılar, zorlu geçeceği düşünülen mücadalenin ilk 14 dakikasında üç gol buldu. Siyah beyazlılar savunmayı çok önde kurarak Hatayaspor'un hücuma organize çıkmasını engelledi.

10 numara Ghezzal

Böylece misafir ekibin gol makineleri Boupendza ve Diouf istedikleri topları alamadılar. Hatayspor'un ön liberoları Ribeiro ve Aabid'in görev bölgelerini sık sık boş bırakmaları da ilk yarının 5-0 bitmesinde önemli rol oynadı. Atiba ve Ljajic sürekli yer değiştirirken, Ghezzal da sık sık merkeze yaklaşarak 10 numaralık katkılar sağladı.

Derbiye moralli

Beşiktaş'ın ve Larin'in şovu ikinci yarıda da sürünce 65'te fark yediye çıktı. Kalan dakikalarda sakatlık yaşanmaması için oyunu rölantiye alan siyah beyazlılar sezonun en rahat, en farklı ve en sükseli galibiyetini aldı. Beşiktaş bu skorla şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray'la oynayacağı maça büyük bir moralle çıkacak.

Larin tarihe geçti

19 gole yükseldi

Beşiktaş'ta sezon başında gönderilmesi düşünülen Cyle Larin sezona damgasını vurdu. Kanadalı yıldız ligde ilk Rize ve dünkü Hatay maçlarında dörder gol atarak takımına müthiş bir katkı yaptı. 19 gole yükselerek krallıkta Boupendza'ya neredeyse yetişen futbolcu Süper Lig tarihinde iki maçta dörder gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

Şampiyon oluyoruz

Maçın ardından konuşan Larin, "Mutluyum. Bu kadar çok gol attım. Daha mutlu olduğum konu şampiyonluğa yürüyoruz. Her zamanki gibi birlikte savaştık, oynadık, mücadele ettik. Bu şekilde devam edeceğiz" derken, "Şampiyon olacağız, şampiyon olmak istiyoruz. Bu benim hayatımda çok önemli bir an olarak kalacak" sözlerini kullandı.