Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe şampiyonluk kovalıyor, ancak lider Beşiktaş arayı kartal uçuşuyla açıyor. Alanya beraberliğine rağmen umutlarını koruyan sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu oyuncularını, “Şampiyonluk şansımız hâlâ devam ediyor. Bu mücadeleyi kupayla taçlandıracaksınız. Ben takımıma güveniyorum” sözleriyle motive etmişti. Ancak Beşiktaş’ın 7-0'lık Hatay zaferi, son 4 haftada 12 puan hedefleyen Fenerbahçe’de moralleri bozdu. Beşiktaş’ın şampiyonluğu, hem sportif hem de ekonomik anlamda sarı lacivertlilere ağır bir darbe vuracak.

Hasret dağ gibi

Tüm maçlarını kazansa bile Beşiktaş’ın son 3 maçında en az 6 puan kaybetmesini beklemek zorunda olan Fenerbahçe tarihinde ilk defa 8 yıl şampiyonluktan uzak kalacak. Aynı zamanda kupasız 8. seneyi devirecek. Üç sezondur görev yapan Ali Koç, başkanlığının ilk dönemini kupasız kapatarak sıfır çekmiş olacak. İkincilik halinde Şampiyonlar Ligi umudunu sürdüren Fener, burada da başarılı olamazsa Devler Ligi hasreti 14 seneye çıkacak. G.Saray ile Beşiktaş’ın 3’er defa şampiyon olduğu dönemde seyirci durumuna düşmenin ağırlığı bir yana mali kayıplar da ağır olacak.

Altay bandajı attı

Fenerbahçe, Erzurum maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı lacivertliler aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken, ameliyat sonrası elindeki bandaj çıkarılan Altay ile Nazım bireysel çalışma yaptı. Perotti ve Sadık’ın tedavilerine devam edildi.