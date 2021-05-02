Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a gelen Bakan Kasapoğlu, temasları kapsamında ilk olarak Vali Gökmen Çiçek’i ziyaret ederek, kentteki spor yatırımları konusunda istişarelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu’na milletvekilleri ve daire müdürleri de ziyaretinde eşlik etti. Bakan Kasapoğlu, kısa süren değerlendirme toplantısının ardından valilik ziyareti çıkışında bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Açıklamasında Afyonkarahisar için gerçekleştirilecek yatırımlara değinen Bakan Kasapoğlu, “Afyonkarahisar spor turizmi açısından ülkemizin önemli destinasyonlarından birisi. Bunu nasıl farklı bir boyuta taşımayacağımızı, pek çok branşta futbolu ile su sporlarıyla ve diğer branşlarıyla, bilindiği üzere de 60’a yakın branş var bakanlık olarak desteklediğimiz ve çalıştığımız. Afyonkarahisar da bunlar için çok uygun bir kentimiz. Hem spor turizmi hem de sporcu ile potansiyeli ile birbirinden değerli gençlerinin daha donanımlı şekilde yarınlara hazırlanması noktasında gençlik merkezlerinde, yurtlarda ve Türkiye’nin dört bir yanından gelecek gençleri ağırlayacak gençlik kamplarımızda inşallah Afyonkarahisar’ın gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyesini çok daha farklı noktalara taşıyacağız” dedi.
Kasapoğlu: Gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyeyi farklı noktalara taşıyacağız
02.05.2021 - 13:35 | Son Güncelleme: 02.05.2021 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar’da gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyeyi daha üst noktalara taşıyacaklarını ifade etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
787205 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/787205.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
37
25
6
6
47
81
02
FENERBAHÇE A.Ş.
36
22
7
7
28
73
03
GALATASARAY A.Ş.
36
22
6
8
35
72
04
TRABZONSPOR A.Ş.
37
17
13
7
11
64
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
37
16
9
12
16
57
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
37
16
9
12
9
57
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
36
13
16
7
8
55
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
36
14
12
10
9
54
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
36
13
12
11
7
51
10
GÖZTEPE A.Ş.
36
12
12
12
3
48
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
37
9
16
12
-12
43
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
36
10
12
14
-4
42
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
36
10
12
14
-12
42
14
HELENEX YENİ MALATYASPOR
36
9
13
14
-6
40
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
36
10
10
16
-15
40
16
MKE ANKARAGÜCÜ
36
10
8
18
-14
38
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
36
9
11
16
-16
38
18
KASIMPAŞA A.Ş.
36
9
10
17
-15
37
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
37
9
10
18
-22
37
20
GENÇLERBİRLİĞİ
36
9
8
19
-27
35
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
36
6
10
20
-30
28
Süper Lig Fikstür
39.Hafta Maçları
01.05.2021 20:30
Beşiktaş 7 - 0 Atakaş Hatayspor
02.05.2021 16:00
Denizlispor - Rizespor
02.05.2021 16:00
Konyaspor - Karagümrük
02.05.2021 16:00
Fraport-tav Antalyaspor - Göztepe
02.05.2021 20:30
Gençlerbirliği - Galatasaray
03.05.2021 16:00
Başakşehir - Ankaragücü
03.05.2021 16:00
Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor
03.05.2021 16:00
Kasimpaşa - Alanyaspor
03.05.2021 20:30
Fenerbahçe - Erzurumspor
03.05.2021 20:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
33
20
7
6
34
67
02
GZT GİRESUNSPOR
33
20
7
6
28
67
03
YILPORT SAMSUNSPOR
33
19
10
4
26
67
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
33
18
7
8
26
61
05
ALTAY
33
19
3
11
26
60
06
ALTINORDU
33
16
9
8
8
57
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
33
16
7
10
18
55
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
33
14
8
11
3
50
09
TUZLASPOR A.Ş.
33
14
5
14
-6
47
10
BURSASPOR
33
14
4
15
2
46
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
33
12
6
15
-2
42
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
33
11
6
16
-6
39
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
33
9
8
16
-13
35
14
ADANASPOR A.Ş.
33
9
7
17
-9
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
33
7
13
13
-21
34
16
AKHİSARSPOR
33
8
5
20
-23
29
17
ANKARASPOR
33
6
8
19
-26
26
18
ESKİŞEHİRSPOR
33
1
8
24
-65
8
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
08.05.2021
Adanaspor - Yilport Samsunspor
08.05.2021
Tuzlaspor A.ş. - Gzt Giresunspor
08.05.2021
Akhisarspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
08.05.2021
Beypiliç Boluspor - Eskişehirspor
08.05.2021
Altay - Royal Hastanesi Bandirmaspor
08.05.2021
Aydeniz Et Balikesirspor - Altinordu
08.05.2021
Menemenspor A.ş. - Adana Demirspor A.ş.
08.05.2021
Bursaspor - Ankara Keçiörengücü
08.05.2021
Ankaraspor - Istanbulspor