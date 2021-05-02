Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek.