Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin 28. haftasında lider Zenit, en yakın takipçisi Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Karşılaşmadan 6-1'lik galibiyetle ayrılan Zenit, puanını 61'e yükselti. Bitime iki hafta kala Lokomotiv Moskova'ya 9 puan fark atan Zenit, üst üste 3, toplamda ise 8. kez şampiyonluğa ulaştı.