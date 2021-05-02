Ligin 28. haftasında lider Zenit, en yakın takipçisi Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Karşılaşmadan 6-1'lik galibiyetle ayrılan Zenit, puanını 61'e yükselti. Bitime iki hafta kala Lokomotiv Moskova'ya 9 puan fark atan Zenit, üst üste 3, toplamda ise 8. kez şampiyonluğa ulaştı.
Rusya'da şampiyon Zenit
02.05.2021 - 22:32 | Son Güncelleme: 02.05.2021 - 22:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Premier Lig'de Lokomotiv Moskova'yı 6-1 mağlup eden Zenit, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Etiketler : zenit,rusya,haberler,
787294 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/787294.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
37
25
6
6
47
81
02
FENERBAHÇE A.Ş.
36
22
7
7
28
73
03
GALATASARAY A.Ş.
36
22
6
8
35
72
04
TRABZONSPOR A.Ş.
37
17
13
7
11
64
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
37
16
9
12
16
57
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
37
16
9
12
9
57
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
36
13
16
7
8
55
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
36
14
12
10
9
54
09
GÖZTEPE A.Ş.
37
13
12
12
4
51
10
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
37
13
12
12
3
51
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
37
11
12
14
0
45
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
37
11
12
14
-11
45
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
38
9
16
13
-13
43
14
HELENEX YENİ MALATYASPOR
36
9
13
14
-6
40
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
36
10
10
16
-15
40
16
MKE ANKARAGÜCÜ
36
10
8
18
-14
38
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
36
9
11
16
-16
38
18
KASIMPAŞA A.Ş.
36
9
10
17
-15
37
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
37
9
10
18
-22
37
20
GENÇLERBİRLİĞİ
36
9
8
19
-27
35
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
37
6
10
21
-31
28
Süper Lig Fikstür
39.Hafta Maçları
01.05.2021 20:30
Beşiktaş 7 - 0 Atakaş Hatayspor
02.05.2021 16:00
Denizlispor 0 - 1 Rizespor
02.05.2021 16:00
Konyaspor 5 - 1 Karagümrük
02.05.2021 16:00
Fraport-tav Antalyaspor 2 - 3 Göztepe
02.05.2021 20:30
Gençlerbirliği - Galatasaray
03.05.2021 16:00
Başakşehir - Ankaragücü
03.05.2021 16:00
Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor
03.05.2021 16:00
Kasimpaşa - Alanyaspor
03.05.2021 20:30
Fenerbahçe - Erzurumspor
03.05.2021 20:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
33
20
7
6
34
67
02
GZT GİRESUNSPOR
33
20
7
6
28
67
03
YILPORT SAMSUNSPOR
33
19
10
4
26
67
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
33
18
7
8
26
61
05
ALTAY
33
19
3
11
26
60
06
ALTINORDU
33
16
9
8
8
57
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
33
16
7
10
18
55
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
33
14
8
11
3
50
09
TUZLASPOR A.Ş.
33
14
5
14
-6
47
10
BURSASPOR
33
14
4
15
2
46
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
33
12
6
15
-2
42
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
33
11
6
16
-6
39
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
33
9
8
16
-13
35
14
ADANASPOR A.Ş.
33
9
7
17
-9
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
33
7
13
13
-21
34
16
AKHİSARSPOR
33
8
5
20
-23
29
17
ANKARASPOR
33
6
8
19
-26
26
18
ESKİŞEHİRSPOR
33
1
8
24
-65
8
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
07.05.2021 16:00
Akhisarspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
07.05.2021 20:30
Beypiliç Boluspor - Eskişehirspor
09.05.2021 18:00
Altay - Royal Hastanesi Bandirmaspor
09.05.2021 18:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Altinordu
09.05.2021 18:00
Bursaspor - Ankara Keçiörengücü
09.05.2021 18:00
Ankaraspor - Istanbulspor
09.05.2021 20:30
Menemenspor A.ş. - Adana Demirspor A.ş.
09.05.2021 20:30
Adanaspor - Yilport Samsunspor
09.05.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. - Gzt Giresunspor