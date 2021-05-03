Sivasspor, Gaziantep karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 37. maçını oynadı. Sahadan 1-0 galip ayrılan Yiğidolar, ligde bu sezon 14. galibiyetini hanesine yazdırdı. Kırmızı-beyazlı takım geride kalan karşılaşmalarda 16 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Sivasspor, ligin 2. haftasında BB Erzurumspor'u 2-0, ligin 5. haftasında Kayserispor'u 3-1, ligin 13. haftasında Konyaspor'u 1-0, 14. haftada Gençlerbirliği'ni 3-1, 18. haftada da Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek ligin ilk yarısını 5 galibiyetle tamamlamıştı. 24. haftada Ankaragücü'nü 4-1 yenen Sivasspor, 26. haftada ise Kayserispor'u 2-0 yenmişti. 30. haftada ise Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 31. haftada da Göztepe'yi 5-3'lük skorla geçmişti. Kırmızı-beyazlılar 33. haftada Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederken, 34. haftada da Konyaspor’u 3-1 yenmişti. Yiğidolar 35. haftada Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup ederken, 38. haftada da Yeni Malatyaspor’u 1-0 ile geçmişti. Yiğidolar, Gaziantep karşısında 1-0 kazanarak bu sezon 14. galibiyetine imza attı ve puanını 58’e yükseltti.
Sivasspor ligde 14 kez kazandı
03.05.2021 - 23:22 | Son Güncelleme: 03.05.2021 - 23:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep FK karşısında 1-0 kazanarak puanını 58’e yükselten DG Sivasspor, Süper Lig’deki 37. maçında 14. galibiyetini elde etti.
Etiketler : Sivasspor,maç,haberler,
787531 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/787531.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
37
25
6
6
47
81
02
GALATASARAY A.Ş.
37
23
6
8
37
75
03
FENERBAHÇE A.Ş.
36
22
7
7
28
73
04
TRABZONSPOR A.Ş.
37
17
13
7
11
64
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
38
16
9
13
13
57
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
37
16
9
12
9
57
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
36
13
16
7
8
55
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
36
14
12
10
9
54
09
GÖZTEPE A.Ş.
37
13
12
12
4
51
10
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
37
13
12
12
3
51
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
37
11
12
14
0
45
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
37
11
12
14
-11
45
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
38
9
16
13
-13
43
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
37
11
10
16
-14
43
15
HELENEX YENİ MALATYASPOR
36
9
13
14
-6
40
16
KASIMPAŞA A.Ş.
37
10
10
17
-12
40
17
MKE ANKARAGÜCÜ
37
10
8
19
-15
38
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
36
9
11
16
-16
38
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
37
9
10
18
-22
37
20
GENÇLERBİRLİĞİ
37
9
8
20
-29
35
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
37
6
10
21
-31
28
Süper Lig Fikstür
39.Hafta Maçları
01.05.2021 20:30
Beşiktaş 7 - 0 Atakaş Hatayspor
02.05.2021 16:00
Denizlispor 0 - 1 Rizespor
02.05.2021 16:00
Konyaspor 5 - 1 Karagümrük
02.05.2021 16:00
Fraport-tav Antalyaspor 2 - 3 Göztepe
02.05.2021 20:30
Gençlerbirliği 0 - 2 Galatasaray
03.05.2021 16:00
Başakşehir 2 - 1 Ankaragücü
03.05.2021 16:00
Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor
03.05.2021 16:00
Kasimpaşa 3 - 0 Alanyaspor
03.05.2021 20:30
Fenerbahçe - Erzurumspor
03.05.2021 20:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
33
20
7
6
34
67
02
GZT GİRESUNSPOR
33
20
7
6
28
67
03
YILPORT SAMSUNSPOR
33
19
10
4
26
67
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
33
18
7
8
26
61
05
ALTAY
33
19
3
11
26
60
06
ALTINORDU
33
16
9
8
8
57
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
33
16
7
10
18
55
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
33
14
8
11
3
50
09
TUZLASPOR A.Ş.
33
14
5
14
-6
47
10
BURSASPOR
33
14
4
15
2
46
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
33
12
6
15
-2
42
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
33
11
6
16
-6
39
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
33
9
8
16
-13
35
14
ADANASPOR A.Ş.
33
9
7
17
-9
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
33
7
13
13
-21
34
16
AKHİSARSPOR
33
8
5
20
-23
29
17
ANKARASPOR
33
6
8
19
-26
26
18
ESKİŞEHİRSPOR
33
1
8
24
-65
8
PTT 1. Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
01.05.2021 13:30
Eskişehirspor 1 - 5 Bursaspor
01.05.2021 16:00
Yilport Samsunspor 3 - 1 Ankaraspor
01.05.2021 16:00
Ankara Keçiörengücü 4 - 1 Menemenspor A.ş.
01.05.2021 16:00
Altinordu 3 - 2 Tuzlaspor A.ş.
01.05.2021 16:00
Bereket Sigorta ümraniyespor 0 - 1 Altay
01.05.2021 16:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor 3 - 2 Adanaspor
01.05.2021 16:00
Istanbulspor 1 - 1 Beypiliç Boluspor
01.05.2021 16:00
Adana Demirspor A.ş. 3 - 0 Aydeniz Et Balikesirspor
01.05.2021 16:05
Gzt Giresunspor 3 - 0 Akhisarspor