Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cyle Larin, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray'la oynanacak derbi ile ilgili, "Hatay maçındaki başlangıç iyiydi ve her maçta bunu tekrar etmek istiyoruz. Galatasaray maçında da bunu göreceksiniz. Öz güveni yüksek, beraber savaşan bir takım göreceksiniz. Hafta sonunda final maçı gibi olacak. Savaşacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Birlikte savaşarak şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

Gol atmanın kendini iyi hissettirdiğini söyleyen Larin, "Katkı verdiğim için çok mutuyum. İyi oynuyoruz. Takım iyi oynadığı zaman ben de iyi oynuyorum. Sezon içinde çok çalıştım. Gol atarak katkı yaptığım için de mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Sergen Yalçın bize sahada özgürlük tanıyor"

Sergen Yalçın'ın kendisine yaptığı katkıdan bahseden Larin, "Hoca bana öz güven verdi. Sevdiğim işi yapmamı sağladı. Saha içinde, sol kanatta ve forvet hattında bana özgürlük verdi. Bana inandı ben de işimi yaptım. Sergen Yalçın'ın kendi tarzı var. Umarım Mourinho ve Klopp'tan daha iyi olur. Hücum oynuyoruz ve bu durum da bize öz güven veriyor. Sergen Yalçın bize sahada özgürlük tanıyor. En iyi yaptıklarımızı sahada yapmamızı istiyor. Öz güvenden bahsettiğim bu." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika'daki kiralık sürecinin fizik olarak kendini geliştirdiğini kaydeden golcü futbolcu, "Fizik olarak geliştiğimi söyleyebilirim. Belçika'da daha çok forma giydiğim için bu durum ritmimi yakalamamı sağladı ve buraya hazır geldim." dedi.

Didier Drogba'yı kendine örnek aldığını söyleyen Kanadalı golcü, sahadaki oyundan zevk aldığını söyleyerek, "Saha dışında da çok mutluyuz ve bu da oyuna yansıyor. Birlikte savaşıyoruz. Ligde de şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah şampiyon oluruz." şeklinde konuştu.

Vincent Aboubakar'ın oyununun kendini pozitif etkilediğini söyleyen Larin, "Onun olmadığı zamanlarda da farklı oyun oluyor. Olması sahada işleri kolaylaştırıyor. Son maçta golün ardından yaptığım el hareketi maçın bittiği anlamına geliyordu. Umarım ligin bittiği anlamına gelecek bir hareket de yaparım." ifadelerini kullandı.

"Gol krallığından çok şampiyonluk önemli"

Gol krallığı yarışı ile ilgili konuşan Larin, "Umarım gol krallığını elde ederim. Böyle oynamaya devam ettikçe ben de gol fırsatı bulacağım. Benim için gol krallığından çok şampiyonluk önemli. Bunun için elimden geleni yapacağım ve gol atmaya devam edeceğim." dedi.

Transfer konusunda kendine ilgi gösterilmesini normal karşılayan Larin şampiyonluğa odaklandığını ve henüz transfer konuşmanın zamanının gelmediğini söyledi.

Vatandaşı Atiba Hutchinson'ın kendisi için çok önemli bir isim olduğunu söyleyen Kanadalı futbolcu, "Buraya gelmemde yardımcı oldu. Doğru kararı verdiğimi de düşünüyorum. Şampiyon olmayı istiyoruz ve saha dışında da bana baba gibi davranıyor. Hayatımın her alanında etkisi var. " değerlendirmesinde bulundu.