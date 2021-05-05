Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’de sezon başında oluşturulan kadroda Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi esas golcüler olarak görülüyor, Mame Thiam ve Enner Valencia ise kanatlarda da görev yapabilen destek kuvvetler olarak değerlendiriliyordu. Ancak sarı lacivertlilerde gelinen noktada gelecek sezonu garantileyen tek isim Enner Valencia oldu. Teknik direktör Erol Bulut’un ağırlıklı olarak kanatta oynattığı Ekvadorlu, sonrasında sportif direktörlükten teknik adamlığa soyundurulan Emre Belözoğlu’nun kendisini en uca çekmesiyle bambaşka bir profile büründü.

Tek kalacak

∂ Erol Bulut döneminde 24 maça çıkan Enner Valencia, bu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Emre Belözoğlu göreve gelince, çok farklı bir kimliğe bürünen ve özel motivasyonla desteklenen Valencia bu rakamlara sadece 7 maçta ulaştı. Ligde 10 golle takımın en skorer ismi olan 31 yaşındaki yıldız gelecek sezon için de şimdiden yerini garantiledi. Beklentilerin çok altında kalan Cisse’nin opsiyonunu kullanmayacak, Samatta, Thiam ve Kemal Ademi’yi gönderecek olan sarı lacivertliler sadece Valencia’yı elde tutacak.