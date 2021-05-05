Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de 16 maçtır mağlubiyet göremeyen Yiğidolar, Avrupa’nın da en iyi ikinci serisini yakaladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın tek rakibi Inter oldu. 39. haftada deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü’nü 1-0 mağlup ederek puanını 58’e çıkartan ve 5.’lik iddiasını sürdüren Sivasspor, yenilmezlik serisini de 16 maça yükseltti. Bu süreçte 9 galibiyet ve 7 beraberlik olan Yiğidolar, Avrupa’nın da en uzun yenilmezlik serilerinden birini yakaladı.

Dünya devlerini geçti!

Sivasspor, büyük ligler ve Süper Lig’de yer alan 119 takım arasında ikinci sıraya yerleşti. Inter’in gerisinde kalan kırmızı-beyazlı takım, dünya devleri Lılle, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Barcelona ve Bayern München’i geride bıraktı.

Beşiktaş, Sivasspor’u takip ediyor

Listede yer alan diğer Türk takımlarından diğeri ise Beşiktaş oldu. 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, listede üçüncü sırada yer alarak Sivasspor’u takip etti.