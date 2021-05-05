Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da 29 Mayıs'taki yapılması planlanan başkanlık seçimi salgın tedbirleri nedeniyle ertelendi. Bu karar sonrası sarı-kırmızıların yönetim kademesinde kriz yaşanmaya başladı. Ardında da ayrılıklar yaşanmaya başladı. Yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan görevinden istifa ettiklerini açıkladı. Recevik "Değerli büyük Galatasaray camiasına, bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum" dedi. Erdoğan da kendi sosyal medya hesabından istifa ettiğini doğruladı.